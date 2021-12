Carlópolis: Sicredi reinaugura agência

Nova instalação tem design moderno com mais conforto e comodidade aos associados e comunidade

Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, levando os benefícios de uma cooperativa de crédito nas cidades onde está presente, a Sicredi Norte Sul PR/SP reinaugurou sua agência em Carlópolis nesta segunda-feira, dia 20.

Projetada com um design moderno, que visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado, a agência oferece também uma experiência ainda mais colaborativa e apresenta aspectos da marca do Sicredi, fazendo com que o espaço se torne também um local de proximidade e convivência entre os associados.

A agência está localizada na Aenida Elson Soares, nº 843, centro e possui 526,5 metros quadrados.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.

Para o Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior, esse é um momento especial para a cooperativa: “Estamos muito felizes em poder proporcionar tudo isso para a comunidade de Carlópolis. Desde que chegamos na cidade, em 1999 sempre pudemos contar com o apoio de todos. Com essa nova agência queremos trazer ainda mais desenvolvimento para o município.” explica o presidente.

O Prefeito Hiroshi Kubo esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância em ter a instituição na comunidade: “Ter o Sicredi presente em nosso município é sinônimo de prosperidade para nós. A instituição gera negócios e proporciona empregos. Desejamos ainda mais sucesso para a cooperativa nessa nova casa,” destacou o chefe do executivo, satisfeito com o progresso da cooperativa de crédito e do município de forma notável.

O horário de atendimento na agência será de segunda a sexta-feira, das 09h às 15 horas, sempre atentando para as normas e medidas preventivas do Ministério da Saúde e demais órgãos oficiais.

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.