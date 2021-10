Sicredi: Projeto reaproveita roupas

Projeto Ponto a Ponto transforma uniformes antigos dos colaboradores em bonecas e roupas infantis

A Sicredi Norte Sul PR/SP lançou recentemente o Projeto Ponto a Ponto, que viabiliza a coleta, o reaproveitamento e o descarte adequado de peças de uniformes antigos dos colaboradores. Dessa maneira, camisas e camisetas que já não são mais usadas são transformadas por costureiras da comunidade em novas peças de roupas infantis, bonecas e bonecos de pano e também naninhas para bebês.

Funciona da seguinte maneira: a Área de Gestão de Pessoas da cooperativa solicitou que os colaboradores (mais de 300 ao todo), de suas 22 agências e Sede Administrativa enviassem os uniformes antigos para a Sede. Assim foi realizada uma triagem e separação do material para que pudessem ser transformadas e dar lugar a novas peças de roupas e brinquedos.

Segundo Veridiana de Moraes C. Patrial Burani, Gerente de Gestão de Pessoas da Norte Sul O Projeto Ponto a Ponto está baseado em três pilares, o da sustentabilidade, o desenvolvimento da comunidade local e o ciclo virtuoso: “Através desse Projeto teremos uma maneira correta de realizar o descarte de uniformes. Fizemos questão de que todas as peças fossem feitas por costureiras da comunidade e tudo que for produzido será doado para crianças dos municípios de nossa área de atuação”, explica ela.

A ideia é que o Projeto seja contínuo e aconteça todos os anos a medida em que as camisas dos colaboradores da cooperativa forem renovadas. Mais de 2 mil peças de roupas já foram arrecadas e transformadas. As primeiras entregas aconteceram nos municípios de Santo Antônio da Platina e Chavante/SP.

“É uma alegria imensa estar realizando a entrega do Projeto Ponto a Ponto para nossas comunidades. Essa é mais uma maneira de retribuirmos a confiança depositada em nossa cooperativa. Nosso desejo é que essa iniciativa ganhe cada vez mais força e sirva de inspiração também para outras instituições e empresas”, comenta o Diretor Executivo da Sicredi Norte Sul, Antônio Carlos Daineze.

Para se fazer uma camiseta são necessários 2.720 litros de água. Essa é a quantidade de água que bebemos em aproximadamente três anos. Além disso, mais de 80% dos resíduos têxteis que vão para os aterros poderiam ser reutilizados e 170 mil toneladas desses resíduos são descartadas anualmente no Brasil.