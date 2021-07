Sicredi participa de evento mundial

Cooperativa está na Woccu 2021 concorrendo ao Wycup com dois projetos inscritos

A Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de cinco milhões de associados, participará de mais uma edição da Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), maior encontro do segmento no mundo.

Em 2021, por conta da pandemia, o evento será realizado virtualmente entre esta quarta-feira, dia 14, até 21 de julho e reunirá representantes de cooperativas de crédito de mais de 50 países para discutirem iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas.

A Sicredi Norte Sul marca presença no evento através de dois projetos: O projeto Mais Conectados: Desenvolvendo Negócios Locais, desenvolvido pela associada de Ribeirão Claro , Gabrielle Balsarin, integrante do Comitê Jovem da cooperativa. E o projeto Papel Semear, desenvolvido pela Gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo, Dayse Cristhiane Toledo de Abreu Gusmão.

Ambos estão inscritos no World Council Young Credit Union People (WYCUP), programa que reconhece jovens lideranças por contribuições significativas às suas comunidades e cooperativas de crédito e que têm potencial de causar impacto global.

O Projeto Mais Conectados trabalha a inclusão digital e o apoio ao comércio local. Durante a pandemia, Gabrielle percebeu a dificuldade que alguns comerciantes estavam encontrando para vender seus produtos com o fechamento de suas lojas devido aos decretos. Ela desenvolveu vídeo aulas de criação de artes para divulgação em redes socias. As aulas são ministradas todas de maneira online para grupos de empresários gratuitamente. “Em 2020 com a pandemia o cenário que encontrei em minha cidade foi de um comércio devastado. Os pequenos comerciantes não sabiam como se comunicar com seus consumidores, com as portas abaixadas. As contas e os funcionários precisavam ser pagos”.

E completa: “Como sou técnica em informática resolvi propor um projeto para ajudá-los a se comunicar de uma forma mais prática, efetiva e moderna. Nascia assim o Mais Conectados, que através de vídeo-aulas ensina microempreendedores a criar artes para divulgação de seus negócios nas redes sociais.”

O Papel Semear tem como temática a inclusão social, o empoderamento feminino e a sustentabilidade. Nesse projeto a colaboradora Dayse encontrou uma finalidade nobre para os papéis descartados pela Sicredi Norte Sul. Eles são trabalhados e transformados em papel semente (um papel que pode ser, de fato, plantado e semeado).

A produção do Papel Semear acontece em parceria com uma cooperativa de mulheres artesãs, que através do projeto geram renda para suas famílias e muito mais que isso, se sentem valorizadas.

Dayse explica como surgiu a ideia: “Aqui na cooperativa já era realizado o descarte de papéis, mas eu queria contribuir mais, pesquisando conheci o papel semente e assim surgiu a ideia de implantar isso aqui. Com o apoio da Norte Sul montamos uma rede de apoiadores, firmamos parceria com uma cooperativa de produção formada por mulheres e hoje já utilizamos o papel produzido em ações da própria Sicredi Norte Sul”.

Ela comenta sobre as dificuldades que encontrou no início: “Um grande desafio foi fazer com que as pessoas comprassem a ideia no início, pois em minha mente já estava tudo certo, mas eram apenas ideias. Fui conversando com alguns parceiros e aos poucos formamos uma rede de apoiadores. Hoje o Papel Semear é uma realidade,” finaliza.

A Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito é um evento promovido pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU – World Council of Credit Unions) e acontece uma vez por ano, normalmente em julho, desde 1995. A Conferência recebe participantes do mundo todo para networking e troca de conhecimento sobre as melhores práticas para cooperativas de crédito.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior, expressa sua satisfação com a participação da cooperativa no evento: “Ter projetos com temas tão relevantes a realidade que vivemos concorrendo ao WYCUP para nós é motivo de muito orgulho. Isso nos traz a certeza de que fazemos a diferença em nossas comunidades. Buscamos desenvolver jovens lideranças para que possam atuar cada vez de maneira mais ativa na sociedade como um todo“.

Para conhecer mais sobre o Mais Conectados e o Papel Semear assista aos vídeos dos projetos nas redes sociais da Sicredi Norte Sul.

