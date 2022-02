Sicredi sorteia mais um seguro de vida

Agência contempla outro associado em curto espaço de tempo

A associada da Sicredi Norte Sul PR/SP, Ariane Amaral de Andrade, de Carlópolis, foi contemplada no sorteio do plano que contratou na cooperativa, no caso dela, o Seguro Mais em Vida. Ela ganhou R$ 50 mil.

O Seguro de Vida é parte do portfólio de produtos financeiros oferecidos pelo Sicredi a todos os associados da instituição. Essa não foi a primeira vez que um associado é beneficiado nesse sorteio. Em dezembro outro da própria agência de Carlópolis também já havia sido sorteado.

A premiação é distribuída periodicamente, com valores semanais e mensais, definidos de acordo com o modelo do plano adquirido. E os sorteios são realizados pela Loteria Federal. O valor pode chegar a R$ 100 mil dependendo da contratação. O fato de um associado ser sorteado uma vez não o excluí de outros sorteios, permitindo que participe durante toda contratação de seu seguro.

“As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de se ter um seguro de vida. Sempre pensamos em proteção e na possibilidade de amparar nossas famílias. Mas é importante dizer também que ao contratar um Seguro de Vida diversas outras coberturas estão disponíveis. E ainda tem a chance de ganhar prêmios em dinheiro nos sorteios que ocorrem periodicamente”, explica o Diretor de Negócios, Alex Henrique Possi.

O Sicredi oferece diferentes tipos de seguros com coberturas e serviços de acordo com as necessidades e estilo de vida de cada um. Como por exemplo: Cobertura de Despesa Médica, hospitalar e Odontológica. Indenização em caso de incapacidade temporária e doenças graves. Assistências como seguro viagem, assistência domiciliar (como chaveiro, eletricista) e descontos em farmácias. Cada seguro tem sua particularidade, então é importante analisar qual se adequa a cada associado.

