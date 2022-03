Sicredi Norte/Sul faz distribuição de todos resultados na Região

Destinação foi definida em assembleia pelos associados e disponibilizada hoje

Após mais um ano superando os impactos causados pela pandemia, a Sicredi Norte Sul PR/SP (foto da sede administrativa regional em Santo Antônio da Platina) realizou nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento da distribuição dos resultados aos seus mais de 46 mil associados. A cooperativa se mostrou sólida e agora retorna a confiança que os associados depositaram durante o ano passado.

Confiança que pode ser vista nos números atingidos pela Norte Sul no ano de 2021. A cooperativa de crédito atingiu um resultado de R$ 22.545.917,81. Desse montante R$ 5.468.849,87 retornaram para o associado, em conta capital com o valor proporcional às operações e serviços que cada um utilizou em 2021. No final do ano passado, em dezembro foi creditado 4,06% de juros sobre o capital social dos associados. O que correspondeu a R$ 1.960.535,62, creditado também em conta capital. Ou seja, 33% de todo o resultado da cooperativa voltou para os associados.

“Esse é o cooperativismo na prática, valorizar a participação e a confiança dos associados na nossa instituição. Temos a consciência de que o nosso desenvolvimento está inteiramente conectado ao desenvolvimento de nossas comunidades e é por isso que nos colocamos sempre à serviço dos nossos associados para atender as suas necessidades da melhor maneira possível.”, comenta o Presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Junior (foto abaixo).

A destinação dos resultados foi votada nesta terça-feira, dia 29, em Assembleia Geral Ordinária (AGO) pelos coordenadores de núcleo que representaram os votos dos associados de suas respectivas agências. As assembleias de núcleo foram realizadas no mês de fevereiro. Totalizando 54 assembleias de núcleo nas cidades de Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Ibaiti, Carlópolis, Ribeirão Claro, Quatiguá, Wenceslau Braz, Joaquim Távora, Tomazina, Figueira, Conselheiro Mairinck, Jaboti, Japira, Santana do Itararé, Jacarezinho e São José da Boa Vista no estado do Paraná e Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, Chavantes e Bernardino de Campos no estado de São Paulo.

Buso finaliza com agradecimento e avalia o ano que se passou: “Diante de todas as adversidades causadas pela pandemia a Norte Sul teve um ano de crescimento com números muito positivos e por isso quero agradecer a todos os colaboradores e associados que acreditam em nosso propósito e nos ajudam a construir, como já dizemos, juntos uma sociedade mais próspera”.