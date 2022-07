Sicredi Norte Sul promove curso de libras em S.Antônio

Oportunidade para colaboradores visa inclusão no ambiente de trabalho

Neste mês de julho a Sicredi Norte Sul PR/SP realizou em sua Sede Administrativa situada em Santo Antônio da Platina (foto) a entrega dos certificados para primeira turma de colaboradores a se formar no curso de Libras Básico da cooperativa, visto que a instituição vem buscando um ambiente de trabalho e social cada vez mais plural e inclusivo.

A Libras é uma língua natural, aprendê-la ajuda a promover a inclusão social de pessoas surdas. Foi reconhecida pela Lei nº. 10.436 como uma das línguas oficiais do Brasil, regulamentada pelo Decreto nº. 5.626/2005. A língua de sinais, que utiliza gestos para sua comunicação, é diferenciada da língua oral, é uma modalidade visual, espacial, que utiliza gestos, movimentos realizados com as mãos e combinados com expressões faciais e corporais.

A iniciativa foi realizado com colaboradores da Sede Administrativa porque, atualmente, existe um colaborador surdo integrando a equipe, tendo como objetivo sensibilizar e orientar a equipe sobre a importância da construção de uma identidade inclusiva. Assim, como acolher e tornar mais fácil a adaptação de um colega deficiente auditivo.

A Gerente de Gestão de Pessoas da Sicredi Norte Sul, Veridiana Patrial Burani fala sobre a importância desse movimento:

“Promover a inclusão e a Diversidade está diretamente ligado ao nosso DNA cooperativo. O Sicredi está de portas abertas para todos. Entendemos que a partir do momento que acolhemos uma pessoa com deficiência em nossa equipe precisamos dar suporte para que ela se desenvolva e realize suas tarefas.” Ela comemora o trabalho: “Estamos em um processo de aprendizagem e tem sido muito positivo e gratificante, pois fica claro que as pessoas precisam apenas de uma oportunidade para mostrar que são capazes sim de desempenhar com qualidade aquilo a que se propõem”.

A professora Especialista em Libras, Gislaine Aparecida de Lima ministrou o curso e fez uma fala potente sobre a inclusão de surdos no mercado de trabalho: “A inclusão consciente começa com a educação. E a educação muda as pessoas de verdade, de dentro pra fora.” Ela fala da importância que a iniciativa do Sicredi tem diante da comunidade: “Isso que a Norte Sul fez aqui vai gerar mudanças no comportamento e atitudes das pessoas, vai expandir para sociedade. Não adianta apenas contratar um surdo só para cumprir uma cota. Qualquer pessoa que chega em um ambiente de trabalho precisa aprender e ter suporte para isso. Depois que as pessoas fazem o curso de Libras, a ideia delas muda porque tudo que é diferente assusta”.

Quem também ministrou os módulos do curso na cooperativa foi Rafael Reis, professor Especialista em Libras na AJADAVI – Associação Jacarezinhense de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Atendimento ao Deficiente Visual e Presidente da ASO – Associação Amigos dos Surdos de Ourinhos.

Ele é surdo e já foi colaborador da Norte Sul. “Acho muito importante que as pessoas se inspirem no trabalho que a Sicredi Norte Sul vem realizando. Nós surdos somos capazes de trabalhar, realizar nossas atividades”, comenta Rafael.

As ações da Sicredi Norte Sul em busca de mais inclusão e acessibilidade não param por aí. Novos cursos já estão no planejamento da cooperativa, que está ampliando cada vez mais questões de inclusão e diversidade entre seus colaboradores, associados e comunidade.

Vale ressaltar que no Brasil são mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística apontam, ainda, 2,7 milhões com surdez profunda.

A estimativa é de aumento da população surda em todo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde(OMS), até 2050, mais de 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez.