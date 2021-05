Sicredi lança livro sobre sua história

Obra faz parte das comemorações da cooperativa pelos 35 anos de história

Nesta terça-feira, 04 de maio, a Sicredi Norte Sul realizou o lançamento oficial do Livro “Uma Jornada de Superação”, que conta a história da cooperativa desde sua fundação até os tempos atuais. A obra faz parte das celebrações dos 35 anos da instituição que atua no norte do Paraná e Sul de São Paulo e conta com depoimentos e lembranças de sócios fundadores, colaboradores, ex-colaboradores e associados da instituição. O lançamento foi realizado em formato digital, através de uma Live no canal da cooperativa no Youtube devido à situação de pandemia da Covid-19.

Escrito pelo jornalista e comunicador Eloi Zanetti, o livro traz uma contextualização de fatos políticos e cooperativistas que acarretaram na fundação da Sicredi Norte Sul, primeiramente chamada de Credicana, depois AgroParaná, até chegar ao seu nome atual. Personagens importantes no processo da cooperativa relembram fatos marcantes e dividem as páginas com jovens associados dos tempos atuais.

Passado, presente e futuro se unem para contar a trajetória da Norte Sul em “Uma Jornada de Superação”. Fotos antigas e documentos como atas de fundação dão um toque especial às páginas da obra, a cada página uma surpresa com cores e informações.

O livro foi escrito no período entre 2019 e 2020. Primeiramente foi realizado um trabalho de coleta, organização e transcrição de textos, fotos e lembranças. “ A escrita do livro foi uma participação de descobertas importantes. Percebi um grande senso de pertencimento nos colaboradores da Sicredi Norte Sul”, comenta Zanetti. Ele acrescenta: “ A história da Norte Sul é um história de muita inteligência, parcerias e audácia.”

Ninguém tinha ideia de onde a cooperativa poderia chegar. Trabalhávamos por um ideal em comum, mas nunca poderíamos projetar estar no patamar que chegamos hoje; com o passar do tempo algumas memórias e detalhes se perdem. Agora teremos tudo registrado para sempre na literatura ”

Paulo José Buso Júnior (foto acima), presidente da Sicredi Norte e um dos idealizadores do projeto fala da importância e satisfação em ter todos esses fatos e memórias registrados em um livro: “Ninguém tinha ideia de onde a cooperativa poderia chegar. Trabalhávamos por um ideal em comum, mas nunca poderíamos projetar estar no patamar que chegamos hoje. Todo esse processo contou com o apoio e dedicação de muitas pessoas durante esses 35 anos e agora estão homenageados em um livro. Temos experiências de vida muito ricas compartilhadas. Ele finaliza: “Com o passar do tempo algumas memórias e detalhes se perdem. Agora teremos tudo registrado para sempre na literatura”.

O livro está disponível gratuitamente para todos associados e comunidade em formato digital.

Para obter essa versão aponte seu celular para o QR code abaixo.