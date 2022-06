SICREDI Norte/Sul firma parceria com cooperativa escolar

Ribeirão Claro é a primeira cidade da área de atuação a receber o Programa

Aconteceu recentemente o lançamento do Programa Cooperativas Escolares, o primeiro na Sicredi Norte Sul e um dos pioneiros da Central PR/SP/RJ, em parceria com a Associação Lar Jesus Amigo, de Ribeirão Claro.

Estiveram presentes as lideranças das Instituições parceiras, que falaram da importância da parceria e do Programa para toda comunidade.

A Diretora do Lar Jesus Amigo, Juliane Rando, disse estar “extremamente feliz pelas crianças, todos estamos empolgados, se sentindo importantes e os menores puderam entender melhor a dimensão de tudo que irá acontecer daqui para a frente. Eles sentiram que foi um momento preparado com muito carinho e agora estão engajados para darmos início ao projeto”.

É uma iniciativa de caráter educativo, formada pela união voluntária de crianças e adolescentes, no contraturno escolar e sem fins lucrativos, que objetiva ampliar as oportunidades de aprendizado de crianças e adolescentes, desenvolvendo liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social, vivenciando os valores e princípios do cooperativismo, tudo isso de um jeito muito divertido e mão na massa, onde os alunos aprendem por meio de jogos.

“Para nós é um momento muito importante, pois estamos trazendo para essas crianças os valores do cooperativismo, como isso pode fazer diferença no futuro delas e de toda comunidade”, explicou Silvio Luiz Alves Garcia, vice-presidente da Sicredi Norte Sul. E completou: “Essa é mais uma inciativa que vem para firmar nosso compromisso de promover o desenvolvimento nos lugares onde atuamos”.