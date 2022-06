Sicredi lança Projeto de Reciclagem de Banners

Projeto MKT+Verde transforma banners e materiais de lona vinílica em bolsas reutilizáveis

Com foco no desenvolvimento das regiões onde atua, a Sicredi Norte Sul lança mais um

Projeto de Sustentabilidade, o MKT+Verde.

Através desta iniciativa, banners e outros materiais de comunicação produzidos em lona vinílica são transformados em bolsas e ganham uma sobrevida de utilização, pois retornam para o uso cotidiano para serem usados nas agências como brindes, presentes e até mesmo como material de escritório.

“Os banners, assim como outdoors produzidos em lona vinílica são bastante utilizados para comunicarmos nossas mensagens aos associados e comunidade em geral. Agora eles são transformados em algo novo, com outra finalidade, buscando o conceito da logística reversa.

Está no nosso DNA cooperativo, fazer a diferença. Buscamos sempre inovar e estamos aqui para aprender, desaprender e reaprender”, comenta Ludymilla Cabral, Assessora de Comunicação e Marketing da Sicredi Norte Sul.

Além de trabalhar diretamente questões ambientais, incentivando o descarte correto de

materiais e reutilização dos mesmos, o MKT+Verde também está baseado em outro pilar importante trabalhado pelo Sicredi, o apoio à economia local. Pois todo processo de produção das bolsas é realizado por empresas locais. Gerando assim renda e fortalecendo o ciclo virtuoso entre cooperativa e comunidade.

A cooperativa sempre realizou o descarte de maneira correta e consciente através da

terceirização desse trabalho, mas agora comemora o fato conseguir fazer o ciclo de vida

completo desses materiais dentro de casa: “É muito importante fazermos a reflexão sobre como descartamos materiais em nosso dia a dia. Independente da matéria-prima, isso gera impacto no meio ambiente. Por isso, toda ação que busque a redução desse impacto éimportante e deve ser colocada em prática,” explica Antônio Carlos Daineze, Diretor Executivo da Sicredi Norte Sul.

Em sua primeira produção o Projeto distribuiu mais de 500 bolsas em suas agências e a

segunda demanda já está em andamento. Vale lembrar que a lona vinílica é um material que demora entre 400 e 500 anos para se decompor na Natureza.

O Sicredi é signatário do Pacto Global da ONU e possui a responsabilidade de trabalhar o desenvolvimento dos ODSs – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso significa assumir um compromisso público com a sociedade nos assuntos que se referem a essa temática.

Para quem quiser conhecer mais sobre o MKT+Verde é só acessar as redes sociais da Sicredi Norte Sul. Lá está disponível o vídeo de lançamento da iniciativa, assim como todos os outros Projetos e Programas desenvolvidos pela cooperativa.