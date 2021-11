Sicredi inaugura agência em Pinhalão

Com foco na expansão e proximidade com a população local

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, expande sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com isso em mente, a Sicredi Norte Sul PR/SP, uma das 100 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou nesta terça-feira, dia 16 , sua 23ª agência, que fica no município de Pinhalão.

“Estamos certos de que podemos fazer a diferença para toda comunidade do município de Pinhalão. Chegamos aqui hoje com o propósito de trazer desenvolvimento e gerar ainda mais negócios para região. A cada agência que inauguramos reforçamos nosso compromisso e seriedade junto aos nossos associados”, afirmou Paulo José Buso Júnior, Presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP.

A Sicredi Norte Sul PR/SP atua em 22 municípios, com cerca de 50 mil associados, mais de 300 colaboradores e, agora, chega a 23 agências.

O Prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar (com o microfone na foto principal) comemora a chegada do Sicredi na comunidade: “Ter uma agência do Sicredi aqui em nosso município para nós é motivo de muita alegria, pois sabemos que isso nos trará muitas oportunidades. Temos certeza que esse é um grande estímulo para os negócios, pois o Sicredi traz consigo desenvolvimento”.

A abertura da agência contribui para a expansão do cooperativismo de crédito na região. E os benefícios são contatados em pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encomendada pelo Sicredi em 2020. Conforme o estudo, o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local.

Paulo Henrique Nagata, Gerente da Agência de Pinhalão fala do acolhimento do município à instituição: “Estamos sendo muito bem recebidos aqui. As pessoas estão felizes com nossa chegada. Isso nos dá ainda mais energia para contribuirmos com o município. Com certeza retribuiremos toda essa confiança que a comunidade está direcionando a nós”, comentou.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp).

A agência já está aberta e o horário de funcionamento ao público é das nove às 15 horas, de segunda a sexta-feira , de acordo com os decretos do município.

LEIA TAMBÉM: https://www.npdiario.com.br/sub-capa/presidente-do-sicredi-otimista-com-2022/

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube