Sicredi impacta mais de dez mil pessoas

Cooperativa realizou ações solidárias em todas as comunidades onde atua

Por conta dos desafios impostos pela Covid-19, em 2021 as ações da Sicredi Norte Sul PR/SP realizadas no Dia C/Dia de Cooperar, foram voltadas para arrecadações de alimentos, produtos de higiene, entre outros de acordo com a necessidade das instituições ajudadas nos municípios.

Ações de agradecimento aos profissionais da saúde pela dedicação e atuação na pandemia também aconteceram em diversas cidades.

O dia C está conectado diretamente aos princípios do cooperativismo. O movimento nacional tem como lema “Atitudes Simples Movem o Mundo” e reúne instituições cooperativas de todo o país com iniciativas de solidariedade e responsabilidade social.

A mobilização está alinhada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e conta com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Em 2021, assim como no ano passado, as ações solidárias começaram a ser desenvolvidas antes mesmo da data de celebração, 3 de julho. Respeitando as recomendações das autoridades de saúde, a Sicredi Norte Sul realizou diversas ações nos 22 municípios onde atua.

Foram arrecadados alimentos, leite, agasalhos, cobertores, doações para compra de oxigênio, kits higiênicos, doações para compras de alimentos, cestas básicas, entre outras. As ações contaram com o voluntariado e apoio de colaboradores e associados da Norte Sul, que através das doações mostraram a força do cooperativismo nas comunidades.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior, comentou sobre a participação da cooperativa de crédito no Dia de Cooperar:

“Nós temos o compromisso de fazer a diferença onde atuamos. Estamos juntos no dia a dia, o ano todo levando desenvolvimento social e econômico às nossas comunidades. E o Dia C é o dia que celebramos essa cooperação. Nosso agradecimento a cada pessoa que colaborou para o sucesso das ações. É gratificante ver o envolvimento de todos. Isso demonstra como o Sicredi é uma Instituição financeira da comunidade e para a comunidade”, explica.

Mais de dez mil pessoas foram impactadas pelas ações desenvolvidas no Dia de Cooperar pela Sicredi Norte Sul PR/SP.