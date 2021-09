Sicredi e Smurfs se unem em promoção

Embaixadores da Agenda 2030 e dos ODS mostram importância de pequenas ações que geram impacto positivo para uma sociedade mais justa e próspera

Pequenas criaturas azuis que moram em casinhas com formato de cogumelo e protagonizam histórias que enfatizam a importância da colaboração e da ajuda mútua. Assim são os Smurfs, personagens criados em 1958 pelo cartunista belga Peyo, e atualmente, embaixadores da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se juntam ao Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país e integrante do Pacto Global, para reforçar ainda mais a promoção das metas propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para um mundo melhor.

Firmado com a empresa belga IMPS, detentora dos direitos dos Smurfs, por intermédio da agência brasileira Vertical Licensing, o projeto está sendo lançado durante a Semana dos Objetivos Globais (Global Goals Week), realizada entre 17 e 26 de setembro, para promover reflexões, divulgar ações e boas práticas das cooperativas Sicredi que visam ao cumprimento da Agenda 2030.

Com a parceria, a instituição financeira cooperativa vai lançar no dia 17 de setembro o site Sicredi e Smurfs , desenvolvido especialmente para o projeto, com conteúdos sobre os ODS. Também serão divulgados vídeos protagonizados pelos Smurfs, e com imagens reais de iniciativas do Sicredi que estão contribuindo com os ODS. Os vídeos serão disponibilizados tanto no site oficial do projeto quanto nas redes sociais das 31 cooperativas de crédito do Sicredi que atuam nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, como a Sicredi Norte Sul PR/SP e nos canais oficiais do Sistema Sicredi.

“Estamos muito satisfeitos que uma instituição como o Sicredi esteja realizando grandes iniciativas para um mundo melhor e mais sustentável. Portanto, é uma honra que possa se juntar a nós [família Smurf] para o desenvolvimento sustentável, um dos valores fundamentais dos Smurfs. Eles contam com vocês para mudar o mundo e cada gesto conta”, comentou o chefe de Marketing na Communications & Family Entertainment, da IMPS, Philippe Glorieux.

Para o diretor executivo do Pacto Global no Brasil, Carlo Pereira, entidades e empresas têm papel fundamental na mobilização em prol de temas ambientais, sociais e de governança. “O Sicredi já tem no seu DNA essas questões e conceitos que a gente trabalha no Pacto Global. E essa parceria sem dúvida é muito vitoriosa. Os Smurfs fazem parte, há muito tempo, do nosso simbólico e continuam mais presentes e contemporâneos do que nunca. Os Smurfs são uma sociedade vivendo em harmonia entre si e com a natureza. E o Sicredi tem esse potencial enorme, por meio das cooperativas, de divulgar e levar as informações sobre os ODS e da Agenda 2030 para todos os cantos do país”, afirma.

Além das mensagens dos Smurfs, as animações ainda trazem imagens de ações realizadas pelas cooperativas nas comunidades e que estão diretamente ligadas aos Objetivos. “Nossos ideais têm como base princípios como solidariedade, colaboração e cooperação. Isso nos traz um grande diferencial no mercado, fazendo com que sejamos uma alternativa diante do sistema financeiro tradicional. Nós sempre buscamos o desenvolvimento das comunidades em que estamos inseridos e dos nossos associados. explica o presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Júnior (foto).

Cooperação para um mundo melhor

O presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP reforça que a instituição integra o Pacto Global desde fevereiro de 2020 e que, ao longo dos anos, muitas iniciativas vêm sendo desenvolvidas pela cooperativa visando à construção de uma sociedade mais próspera.

De acordo com Buso, o Sicredi tem democratizado o acesso aos serviços financeiros, especialmente em pequenos municípios, sendo a única opção em mais de 200 localidades do país. Esse impacto positivo, diretamente ligado à promoção do oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (que trata do trabalho decente e crescimento econômico), também foi demonstrado em pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Segundo o levantamento, o cooperativismo de crédito incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios onde atua em 5,6%, ao criar 6,2% mais vagas de trabalho formal.

Já a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi, o Programa A União Faz a Vida (PUFV), propõe, há mais de duas décadas, a utilização de pedagogias ativas e uma metodologia de projetos para a educação integral de crianças e adolescentes. Conectada ao ODS 4, que aborda a educação de qualidade, o projeto nacionalmente já impactou mais de 150 mil crianças e adolescentes. Apenas na área de atuação da Sicredi Norte Sul mais de 5.400 crianças e adolescentes, 400 professores e 26 escolas de 09 municípios já receberam o impacto das ações da cooperativa. Alinhadas ao oitavo ODS, estão as ações de educação financeira oferecidas pela cooperativa por meio de oficinas voltadas a crianças, jovens e adultos da comunidade.

A igualdade de gênero, proposta no ODS 5, também tem mobilizado a atuação da Sicredi Norte Sul PR/SP. O apoio e a capacitação às lideranças femininas facilitaram a formação do Comitê Mulher com mais de 36 participantes da comunidade.

Oficinas voltadas a crianças, jovens e adultos da comunidade.

A igualdade de gênero, proposta no ODS 5, também tem mobilizado a atuação da Sicredi Norte Sul PR/SP. O apoio e a capacitação às lideranças femininas facilitaram a formação do Comitê Mulher com mais de 36 participantes da comunidade. O resultado desse trabalho está refletido no aumento de mulheres eleitas como coordenadoras de núcleo e conselheiras nas cooperativas.

Além disso, na questão ambiental, o Sicredi já compensou mais de 27 mil toneladas de gases de efeito estufa (GEE) lançados entre 2015 e 2019 pelas operações das agências nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A iniciativa é realizada a partir de inventário realizado com a metodologia internacional GHG Protocol.

Nós desenvolvemos ações que apoiam nossas comunidades durante o ano todo. Ações de responsabilidade social, como o Dia C, por exemplo, que beneficiou muitas pessoas, especialmente àquelas impactadas diretamente pela pandemia. afirma o diretor executivo da Sicredi Norte Sul PR/SP, Antônio Carlos Daineze.

Smurfs e ODS – Visto por crianças de várias gerações, o desenho dos Smurfs se transformou em um símbolo para a divulgação dos ODS em todo o mundo. Para Daineze, a parceria também pretende inspirar associados e a comunidade. “Os Smurfs vivem seu cotidiano de maneira cooperativa e demonstram que pequenas ações podem trazer grandes resultados, sendo que esse benefício pode ser sentido por toda a comunidade como um ciclo virtuoso”, finaliza.

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros ( www.sicredi.com.br ).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.