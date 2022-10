Show do Cachorrão Pro Tork Moto Show (vídeos)

Pela primeira vez se apresenta em Jandaia do Sul

O Cachorrão Pro Tork Moto Show estará pela primeira vez na cidade de Jandaia do Sul (PR). Ele é uma das atrações do aniversário de sete anos do Âncoras do Asfalto, que acontece neste domingo, dia 8 de outubro, no Parque de Exposições. O ingresso custa R$ 15.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Ele entrará em ação a partir das 17h. Quem curte adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto. A programação conta ainda com diversas bandas de rock, expositores do segmento, praça de alimentação com várias opções e muito mais.