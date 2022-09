Show de Elis Regina amanhã e sábado

Ingressos por apenas 30 reais no CAT e na Casa da Cultura

A Casa da Cultura Platinense receberá no sábado, dia dez, às 20h30m a cantora Luciana Venâncio com o show Fascinação – Tributo à Elis Regina. Na sexta-feira, no mesmo horário, a exibição será no CAT(Conjunto de Amadores de Teatro).

Luciana Venâncio, que está comemorando os seus 30 anos de carreira, criou o Projeto Fascinação – Tributo à Elis Regina, buscando incentivar a nova geração à apreciação de obras musicais tradicionalmente brasileiras.

Em turnê desde 2019, Luciana Venâncio passou por várias cidades do Brasil, sempre encantando com o seu carisma e linda voz, uma imensidão de pessoas com as melhores interpretações da Música Popular Brasileira.

Elis Regina, considerada até hoje a maior cantora da Música Popular Brasileira por seu talento interpretando músicas que se tornaram imortais, possui um importante papel na apresentação de vários compositores consagrados. Elis, este ano completa quarenta anos de ausência neste mundo, sem perder sua marcante presença na música.

Desta forma, Luciana Venâncio através do Projeto Fascinação – Tributo à Elis Regina, visa que todos possam retomar o apreço por uma arte de alto nível que eleva o caráter do ser humano.

Em Fascinação – Tributo à Elis Regina, Luciana Venâncio realizará uma apresentação com Teclado e Voz.

PROMOÇÃO

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda e também pelo site:

https://www.sympla.com.br/fascinacao—tributo-a-elis-regina-em-santo-antonio-da-platina__1692082?d=TODOSPAGAMMEIA

Até esta sexta-feira (09) os ingressos têm preço promocional de meia entrada para todos (R$30).