Tempo da Graça

Em Siqueira Campos ocorrerá evento religioso no Rincão Sorriso, no dia 07 de setembro.

O “Tempo da Graça” contará com participações especiais do Padre Roberto Medeiros, Padre João Admir, Wendel Cardoso, além de show com Álvaro e Daniel (foto).

Será iniciado às oito horas e a entrada um kg de alimento.