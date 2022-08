Show com Tom Brasil no início desta semana

Sesi/Senai traz Unidade Móvel de Cultura em parceria com prefeitura

O Sesi/Senai em parceria com a prefeitura de Assaí, exibe nesta segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no CEEP Profa. Maria Lydia Cescato Bomtempo – Rua Edgar Bardal, s/n, e em Santo Antônio da Platina na terça-feira, 30 agosto, o show “Tom Brasil Canta à Moda Brasileira” , apresentação gratuita que será realizada em frente ao paço municipal às 20h através das Unidade Móvel do Sesi Cultura.

A Unidade Móvel do Sesi Cultura tem 15 metros de comprimento e está estruturada com palco, dois camarins e uma cabine de comando técnico, além de cadeiras para acomodação do público. No show “Tom Brasil Canta à Moda Brasileira”, o público vai apreciar músicas que o rádio não toca mais, de tempos idos das emissoras AMs.

Por meio de uma viagem cultural, as canções chegam até a viola contemporânea de hoje, agradando ouvidos tradicionais e modernos. O repertório variado homenageia grandes compositores brasileiros como Tom Jobim, Almir Sater, Renato Teixeira, Paulo Vanzolini, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Joubert de Carvalho, Olegário Mariano, Rolando Boldrin, além das músicas autorais do próprio Tom Brasil.

Tom Brasil é músico e historiador dedicado a esse instrumento e, neste espetáculo, compartilha seu conhecimento da história e da música, contada com causos populares e ao som da viola de composições dos quatro cantos do país.

O show que pode ser assistido por idosos, jovens, crianças, famílias inteiras e todas as pessoas da forma mais abrangente e democrática possível. Com produção de Maurício Bana Rossi, “Tom Brasil Canta à Moda Brasileira” traz a história do Brasil caboclo cantado em prosa e verso dentro do mais absoluto som da viola caipira, com classificação livre.

O show encerra as festividades de aniversário do município que completou 108 anos no dia 20 de agosto.

SERVIÇO:

29/08 – Assaí – 20h – CEEP Profa. Maria Lydia Cescato Bomtempo – Rua Edgar Bardal, s/n;

30 de agosto às 20h na Praça Nossa Senhora Aparecida – em frente à Prefeitura. Entrada gratuita.

Texto: Assessoria Sesi/Senai – Comunicação Prefeitura de Santo Antônio da Platina