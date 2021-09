Setembro Amarelo em Siqueira Campos

Diálogo sobre a importância da vida e formas de orientar o próximo para buscar ajuda

Na manhã desta quarta-feira, dia 15, a Unidade Básica de Saúde de Boa Vista, promoveu uma ação de conscientização junto aos idosos da ginástica melhor idade, contra o suicídio, em campanha pelo Setembro Amarelo, em parceria com a Secretaria de Saúde, o Departamento de Esporte, e o Departamento Social.

Cada setor palestrou para os idosos sobre a importância da vida e ensinado a reconhecer se algum familiar, amigo ou conhecido está dando sinais de possivelmente cometer um suicídio. Também foi orientado o que fazer, o que aconselhar, e onde buscar ajuda.

Um dos meios criados para combater o suicídio é o telefone 188, o Centro de Valorização à Vida, onde você pode conversar com um voluntário do CVV, 24 horas, todos os dias e de forma gratuita.

Como em qualquer outra forma de contato com o CVV, você é atendido por um voluntário, com respeito, anonimato, que guardará estrito sigilo sobre tudo que for dito e de forma gratuita. Os voluntários são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional.

Participaram da ação (fotos): o Prefeito, Luiz H. Germano; a Secretária de Saúde, Valeriane Guidio; Chefe de Enfermagem, representando a UBS, Franciele Cordeiro; Diretora de Saúde, Tânia Oliveira; Diretora do Social, Janete Franco; Diretor de Esportes e Lazer, Luciano dos Santos.