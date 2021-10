SEST/SENAT abre 7 vagas em S. Antônio

Para mais informações leia abaixo e acesse o endereço eletrônico

O SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) é referência no desenvolvimento profissional e na qualidade dos serviços prestados nas áreas de odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia a trabalhadores do transporte em todo o Brasil.

Está aberto o processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva para os seguintes cargos:

796/21 – Odontólogo(a) (foto);

797/21 – Fisioterapeuta;

798/21 – Psicólogo(a);

799/21 – Porteiro (foto);

801/21 – Auxiliar de Saúde Bucal;

822/21 – Instrutor de Trânsito;

1360/21 – Auxiliar de Serviços Gerais.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Rodovia BR 153, Km 42 (Auto Posto Platina) 42 | Santo Antônio da Platina. Telefones: (43) 3534-4799 ou 3141-7711.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrições, que será desta sexta-feira, dia primeiro, até 08/10/2021.