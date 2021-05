Sertões 2021: Tork confirma Espíndola

Catarinense de 38 anos sobe de categoria e se mostra animado para buscar mais um título no maior Rally das Américas, programado para o mês de agosto, com largada inédita no Rio Grande do Norte

A Pro Tork acaba de confirmar Sertões 2021 na 29ª edição do Sertões, o maior rally das américas, que acontece de 13 a 22 de agosto, com largada inédita no Rio Grande do Norte. O catarinense de 38 anos foi desafiado a subir de categoria e se mostra animado com a troca da moto nacional de 230cc por uma super importada de 450cc.

Rafa conquistou o título na Brasil em sua estreia na competição no ano de 2019, sendo que na temporada seguinte foi o segundo colocado na mesma classe. Agora, a expectativa é de ser campeão na Moto 3 com uma KTM 450 EXC-F, além de buscar uma boa classificação geral.

“Meu terceiro ano de Sertões, todos eles vestindo a camisa da maior fabricante de motopeças da América Latina. Uma marca que me incentiva a crescer, que me protege e garante desempenho com os melhores equipamentos. Disputar o evento ao lado dela e com uma motocicleta importada, ainda mais sendo KTM, é a realização de um sonho”, afirma.

A largada será realizada na Praia da Pipa, em Tibau do Sul. Serão 10 dias de prova (prólogo + 9 etapas), com um roteiro de cerca de 5.000 quilômetros, tendo como cenário principal a caatinga, único bioma 100% brasileiro. A direção técnica adianta que o objetivo é encantar os competidores em termos de belezas naturais e nível técnico.

Vale lembrar que além de acelerar com Rafa Espíndola, a Pro Tork é patrocinadora oficial do Sertões e está preparando uma série de ações. A linha de produtos licenciados do evento – que já conta com capacetes, mini capacetes, copo e cooler térmicos, está crescendo, e uma loja virtual dedicada está sendo criada. Aguardem mais novidades em breve.

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink, Sportbay e KTM Sportbay.