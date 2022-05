Será dada largada do Sportbay/Motocross

O Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross terá sua largada realizada neste fim de semana, dias 14 e 15 de maio, em Fagundes Varela (RS). As melhores equipes do país já confirmaram presença no evento, entre elas, a Pro Tork / KTM Racing Team, que estará no gate em diversas categorias.

Ela é composta pelos pilotos: Lucas Dunka na MX1, João Pedro Pinho na MX2, Gabriel Mielke na MX2JR e na MX2, Bernardo Tiburcio na MXJR e na MX2JR, Willian Guimarães na MX4, Kevyn de Pinho na 85cc, Zion Berchtold e Alicia Sagae na 65cc, e Ben Sagae na 50cc.

Para o chefe de equipe e multicampeão Antonio Jorge Balbi Júnior a expectativa é excelente. “Com o cancelamento da abertura tivemos ainda mais tempo para nos prepararmos, aproveitamos bastante, todos evoluíram, com bons resultados em provas locais. Estamos confiantes no time e no equipamento”, afirma.