Sepultados corpos dos professores (vídeos)

Mortes de sete pessoas do Norte Pioneiro foi notícia de repercussão nacional

Os corpos de Ederson Camiloti, o “Neguinho” e sua esposa, Silvia Regina Gomes, ambos de Santo Antônio da Platina (os dois deixaram uma adolescente de 14 anos) e Joana Darc Franco Bertoni (deixou três filhas, Joice, Gabi e Beatriz) foram velados na quadra da paróquia Santo Antônio de Pádua (fotos e vídeos), ao lado da Igreja Matriz, neste sábado, dia 13, no centro.

Já o corpo de Lucilene Prates Tomas Saidler (Santo Antônio da Platina) foi velad0 na Funerária Platinense e sepultado à tarde no Cemitério São João Batista. Ela era viúva e deixou dois filhos e o namorado.

Joana foi levada 11 horas para Jundiaí do Sul, onde foi velada na Igreja Metodista e enterrada no cemitério local. Já o casal à tarde foi levado ao Cemitério Parque das Oliveiras.

Todos são professores e residiam em Santo Antônio da Platina.

Faleceram no acidente entre uma Van e um caminhão em torno de 23h35m de quinta-feira, dia 11, em Carambeí, cidade de 34 mil habitantes nos Campos Gerais.

Além dos platinenses, também faleceram as professoras Aparecida Lúcia da Cunha e Andréia Lemes Santana (Barra do Jacaré) e o motorista Miguel Henrique Melo, de Jacarezinho. As outras três vítimas: Maria das Graças de Oliveira, Juliano Cesar Teixeira e Fernanda Nogueira Teixeira, todos de Cambará, foram encaminhadas para unidades de saúde, onde permanecem internadas.