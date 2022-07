Jacarezinho sepulta hoje corpo de João Fragate aos 81 anos

Era neto de imigrantes italianos da região do Rovigo. Nascido na zona rural de Jacarezinho, mudou-se para a cidade em 1972. Desempenhou inicialmente a profissão de frete com caminhões, mas logo passou a ocupar-se do trabalho que o tornaria conhecido: o táxi com sua perua.

Atuou por décadas no seu ponto de táxi na Av. Manoel Ribas, além de trabalhar com a JBS (antiga Ceval), com o Horto Florestal e com o Sesc (Serviço Social do Comércio) local.

Sempre atuou em prol do município de Jacarezinho, participando ativamente da política, apesar de sua pouca educação formal, conforme contou Vinícius, um dos netos.