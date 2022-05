Sepultado corpo de jovem de SAP (vídeo)

Ele era filho único e saía do trabalho na BR-153

O corpo de Bruno Vergílio Luciano, de 25 anos, foi enterrado no início desta sexta-feira, dia 13, no Cemitério Parque das Oliveiras em Santo Antônio da Platina (fotos e vídeo). Ele perdeu a vida às 18h03m desta quinta-feira, dia 12, no KM 42 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Ele acabara de deixar local onde trabalhava, a Lajefer Artefatos de Cimento, quando houve a colisão de uma Fiat Toro com a Honda Biz que conduzia, segundo informou o corpo de bombeiros.

O óbito foi no local.

O motorista da picape não se machucou. Não havia passageiros.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal local e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. O corpo do rapaz foi levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho e entregue aos familiares para o velório na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta, e o sepultamento no final da manhã desta sexta-feira, dia 13.