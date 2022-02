Nesta quarta-feira no Cemitério São João Batista em Santo Antônio da Platina

O corpo de José do Monte Ribeiro (foto), de 75 anos, conhecido como “José Pitoco”, foi velado na Funerária Santo Antônio, e sepultado no início da tarde desta quarta-feira, dia 23, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Era mecânico de caminhão em Jacarezinho, tinha oficina, sogro da contadora Lenise Oliveira.

Deixou a esposa, Hélia, filhos Odair, Angela e Luiza e oito netos.