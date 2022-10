Sepultado corpo de ex-prefeito de Ibaiti

Ele faleceu na madrugada desta quarta-feira

Faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 19, o ex-prefeito de Ibaiti (gestões 1997-2000 e 2001-2004) Roque Jorge Fadel (fotos) de causas naturais (falência múltipla de órgãos) aos 91 anos.

Um dos pioneiros no ramo de transporte rodoviário e de passageiros no Norte Pioneiro, com a Viação Joia, deixou dois filhos e três netos.ue foi esposo da Dini Fadel, empresária falecida em 15 de setembro de 2011.

O corpo foi velado na câmara de vereadores a partir de meio-dia, segundo informou ao Npdiario o atual chefe do executivo, Antonely Carvalho, que decretou luto oficial por três dias. A prefeitura fechou na tarde desta quarta e somente reabrirá na tarde desta quinta, dia 20.

O sepultamento aconteceu em torno de 18h40m no Cemitério Municipal de Ibaití.