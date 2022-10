Senador defende projeto que avise jogador sobre risco das apostas esportivas e dos jogos online

O crescimento dos sites que oferecem a modalidade do casino online e também das apostas esportivas já é uma realidade não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Um estudo publicado pela consultoria Grand View Research, o setor alcançar o valor de mercado de US$ 153 bilhões de dólares até 2030.

No Brasil, onde esse tipo de prática ainda não está totalmente regulamentado e cuja tributação é inexistente, estima-se que 450 plataformas atuem livremente, e já estejam movimentando algo em torno de R$ 12 bilhões, de acordo com estudo publicado recentemente pela H2 Gambling Capital.

Por isso, a presença dos sites de apostas esportivas e de jogos de azar já é uma realidade. Mas a atividade não agrada a todos. No Brasil, a discussão em torno da liberação e regulamentação da proposta está paralisado no Senado, após ser aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro.

A resistência ao tema no Senado, que envolve a não apreciação do projeto de lei 442/1991, definido como Marco Regulatório de Jogos, acontece também pelo lobby de alguns senadores, que tentam travar a pauta. Um deles é o senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

Ele, inclusive, protocolou na semana passada um projeto de lei que obriga casas de jogos de azar ou atividades similares (que dependam de sorte para definição de resultados) a exporem uma advertência aos apostadores (PL 2.350/2022).

A proposta, que ainda aguarda definição de relator, determina que nesses locais deve ser exposta ao público, de modo claro e visível, a expressão: “A prática do jogo pode viciar e provocar problemas emocionais ou financeiros”.

O tema foi abordado em uma reportagem publicada pela Agência Senado. Segundo o texto, a obrigatoriedade valerá para pessoas físicas ou jurídicas que mantenham casas lotéricas, jóquei clubes, casas de pôker e videopôker, casas de apostas esportivas de quota fixa e também as que promovem atividades de jogos de azar ou aposta por meio da internet.

O descumprimento, total ou parcial, da regra proposta vai sujeitar o infrator ao pagamento de multa de R$ 300 mil à União.

Na justificativa do projeto, o senador alerta sobre os vícios e danos à saúde que os jogos de azar podem causar aos apostadores. Essas práticas podem acarretar o que na literatura médica é conhecido como ludopatia. A dependência em jogos foi incluída na relação de patologias do Código Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde, em 1992.

“Essa fissura, comparável àquela apresentada na dependência química, não escolhe sexo ou faixa etária, mas estatisticamente acomete mais as mulheres e principalmente os idosos. Estudos afirmam que, nessa faixa etária, a prática da jogatina exacerba o consumo de substâncias como álcool e tabaco, além de potencializar transtornos psiquiátricos e cardiovasculares”, argumenta o parlamentar.

O Programa Ambulatorial do Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) aponta que pouco mais de 73% dos viciados em jogos são também dependentes do álcool. Além desses, cerca de 60% apresentam dependência de nicotina, e quase 40% têm algum transtorno relacionado às drogas.