Semana do meio ambiente em SAP

Entrega de sacos plásticos para limpeza de quintais separando lixos orgânico e reciclável

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina – em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente., Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina/Setor de Endemias, Promoção Humana e Tiro de Guerra, em comemoração a Semana do Meio Ambiente, fez ação social.

Foi no meio desta semana, através da equipe do Setor de Endemias, a entrega de sacos plásticos aos moradores do Conjunto Habitacional Vitória Régia, Residencial Roberto Rennó e Parque Jandira, para que os moradores efetuem a limpeza do seu quintal, separando o lixo orgânico do reciclável.

Nesta sexta-feira, dia quatro, a partir das oito horas, será efetuada a coleta de todo material orgânico e reciclável.