Semana da Arte e Cultura em Jacaré

Evento acontecerá dos dias 13 à 17 de setembro na forma online

Com o tema “Produção artística em tempos de pandemia”, a II Semana de Arte e Cultura de Jacarezinho acontecerá de 13 a 17 de setembro, de forma online, com transmissão gratuita e ao vivo pelo youtube, no canal “Comunicação Jacarezinho”. O evento terá certificação de participação, com inscrição no dia.

A primeira edição aconteceu em 2019, no Teatro CAT em Jacarezinho. A edição atual, na impossibilidade da realização presencial, adaptou-se ao universo online. O evento é mais uma realização do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho e tem como objetivo promover a formação, circulação e articulação da produção artístico-cultural da região e do pais com o Instituto.

Nesta edição haverá apresentações teatrais virtuais de Jacarezinho e de Curitiba, palestras e bate-papos sobre criação e representatividade negra, formação de palhaças, e a história do uso do som como comunicação e arte.

A programação contará com diversos profissionais das áreas de arte e cultura de Jacarezinho e região, além de convidados de São Paulo/SP, Curitiba/PR e Venâncio Aires/RS. Uma ótima oportunidade para conhecer, refletir sobre o fazer artístico e apreciar as linguagens da cena.

Com a participação de profissionais da instituição, artistas da cidade e de outras localidades, fomenta a criação de uma rede de parcerias e articulações para diversas ações. A Semana de Arte e Cultura é um exemplo de parceria da instituição com a classe artística, possibilitando assim um evento totalmente gratuito, diverso e essencial para a divulgação do trabalho de tantos profissionais. Por isso conta com o apoio do Teatro da Mafalda, Humatriz Teatro, CNX Produções, Rainha de 2 Cabeças e Cia Cultural Afro Cena.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

13 de setembro (segunda-feira)

20h – Solenidade de abertura

20h30 – Amores Surdos

Pré-estreia da montagem teatral virtual do curso Técnico em Arte Dramática (IFPR – Campus Jacarezinho).

Adaptação e encenação do texto original de Grace Passô – grupo espanca! (MG).

Atuação e produção: Ana Gabriela Gonçalves, Ana Paula Navas, Bela Gonzís, Helena de Mello, Iago Reis, Matheus Martinez

Orientação e produção: Adrio Schwingel, Antônio Rodrigues, José Quaresma, Larissa Júlio

Amores Surdos narra o cotidiano de uma família composta por mãe, pai e seus cinco filhos. Embora demonstrem afeto e carinho entre si, as relações do dia a dia são desencontradas. Isso denota uma lacuna no seio familiar, que só diante de uma ameaça maior poderá ser preenchida.

21h20 – Bate-papo com estudantes e professores

14 de setembro (terça-feira)

20h – Eu na cena!

Bate-papo com o artista e produtor cultural Sérgio Rosa (Venâncio Aires-RS)

Apresentação e mediação: Adrio Schwingel (IFPR – Campus Jacarezinho)

Sérgio Rosa é ator de teatro há 26 anos, integrante da Cia Cultural Afro – Cena. Com dois livros lançados, poeta, produtor de conteúdos digitais afros de comunicação, além da produção de filmes e diversas peças de teatro. A partir de sua notória, e premiada, experiência na cultura e arte de protagonismo de pessoas negras, vem contribuir com a reflexão sobre representatividade em cena.

15 de setembro (quarta-feira)

20h – EncenaSom: do drama radiofônico ao podcast ficcional

Palestra com o pesquisador Dr. Lucas Martins Néia (USP)

Apresentação e mediação: José Quaresma (IFPR – Campus Jacarezinho)

Lucas Néia é roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, vem compartilhar um pouco da sua pesquisa. Propõe uma reflexão em torno da recente produção ficcional em podcasts à luz da historicidade do drama acústico: da radionovela, à peça radiofônica e a experiências artístico-sonoras efetuadas no decorrer do século XX, identificando transformações e continuidades da importância do meio acústico como uma forma de comunicação e arte.

16 de setembro (quinta-feira)

20h – Pandêmico Espetáculo.2021 (Classificação indicativa: 14 anos)

Espetáculo virtual de Cesar Almeida (Rainha de 2 cabeças | Curitiba-PR)

Após um ano de confinamento o artista consegue vencer suas barreiras criativas e começa a produzir com novas ferramentas, do século XXI. O que era presencial se tornou virtual. O calor das relações se esvaziou e o mundo nunca mais será o mesmo, tendo que o teatro precise ocupar seu lugar de reflexão em nossa sociedade. Teatro audiovisual?! Vídeo-teatro?! Um poema pandêmico de Cesar Almeida. Depois de 40 anos nos palcos curitibanos agora investe em seu canal do Youtube.

20h40 – Bate-papo com o artista

Apresentação e mediação: Everton Ribeiro (IFPR – Campus Campo Largo) e Renan Bonito (CNX Produções | Jacarezinho-PR)

17 de setembro (sexta-feira)

20h – Escola de Palhaças no contexto da pandemia

Bate-papo com as artistas e pesquisadoras Andréa Macera (Teatro da Mafalda | São Paulo) e Adelvane Néia ( Humatriz Teatro | Jacarezinho-PR)

Pensando na crescente presença e atuação das mulheres na arte da Palhaçaria, a Escola de Palhaças, primeira iniciativa de formação deste tipo no Brasil, surge como um desdobramento da oficina ministrada por Andrea Macera, em 2013. Com o intuito de oferecer um espaço de formação e reflexão sobre a presença das mulheres como palhaças e a luta destas para se firmarem no meio artístico, tiveram que adaptar as formações presenciais para o universo online.

Apresentação e mediação: Larissa Júlio (IFPR – Campus Jacarezinho)

O evento será transmitido no Canal “Comunicação Jacarezinho”: https://www.youtube.com/channel/UCmjjCvwKLKVw5zj8zzNBifw/videos

E fique por dentro de toda a programação no evento do Facebook: https://www.facebook.com/events/430533068286546