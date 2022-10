Seis cidades do Norte Pioneiro ficaram sem luz durante o sábado

Por causa de temporal que atingiu a região neste sábado

Segundo o gerente regional da Copel, Edson Bandeira, a Copel trabalhou ao longo deste sábado, dia 29, para restabelecer o fornecimento de energia afetado por um temporal com ventos fortes e grande concentração de descargas atmosféricas que, pela manhã, atingiu o Oeste e Noroeste do Estado e, pela tarde, o Norte/Norte Pioneiro, Centro-Sul e Leste do Estado.

Aproximadamente 240 mil clientes ficaram sem energia, sendo 145 mil somente no Norte do Estado. Mais de 800 eletricistas atenderam as ocorrências em todo o Paraná.

O temporal atingiu Santo Antônio da Platina de forma intensa. No final da tarde e início da noite ainda havia 4.900 unidades platinenses consumidoras desligadas. Em alguns momentos, o vendaval chegou a 100 km/h.

“Toda nossa força de trabalho está em campo com empenho para o religamento mais rápido possível, e contamos com a compreensão da comunidade”, disse Bandeira.

Abaixo, a parte marcada em vermelho chegou a ficar sem luz.

Uma parte do centro foi desligada por causa de um cabo rompido na rua Coronel Capucho, próximo ao Colégio Estadual Rio Branco (fotos).

Para o reparo todo o entorno permaneceu sem luz.

Em torno de 16h15m, cerca de 212 mil unidades consumidoras estavam desligadas, especialmente o Norte Pioneiro, deixand0 mais de 100 mil clientes sem energia.

Os municípios mais afetados no Norte/Norte Pioneiro foram: Santo Antônio da Platina, Abatiá, Santa Amélia, Jundiaí do Sul, São José da Boa Vista, Conselheiro Mairinck, Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Jandaia do Sul, Arapuá, Cândido de Abreu e Manoel Ribas.

OESTE- Mais cedo, o temporal atingiu com força as regiões Oeste e Noroeste do Estado. No momento, ambas regiões estão com cerca de 60 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Mais de 300 eletricistas já estão atuando na região. Os trabalhos continuam ao longo da noite de hoje.

SEGURANÇA – A Copel orienta a população a manter distância de locais que eventualmente ainda tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de Whatsapp 41 3013-8973.

Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.