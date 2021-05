Secretário do Planejamento do PR visita npdiario

Valdemar Bernardo Jorge é homem forte do governo estadual

O secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge (fotos) fez sua segunda visita ao npdiario desde que assumiu o cargo indicado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O encontro aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, dia 30, em Santo Antônio da Platina.

Ele foi recepcionado pela equipe do jornal, prefeito Professor Zezão e a diretora do Colégio Estadual Tiradentes, Lucila Machado.

Estava acompanhado dos assessores especiais Deivit Leal e Rodrigo Rodrigues. O grupo veio da reunião da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) em Cornélio Procópio e, depois, se dirigiu até Carlópolis, para reuniões e eventos comandados pelo prefeito Hiroshi Kubo.

Valdemar é casado com Luciane, com a qual tem três filhas. Advogado, Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-PR, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário pela mesma instituição. Além da formação em Direito, tem curso superior em Informática pela Universidade Federal do Paraná e possui experiência com docência. Ele trabalhou como professor na Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná, na Faculdade da Indústria, Instituto Euvaldo Lodi(IEL) e na UniCuritiba.

FOTOS: VINÍCIUS MACHADO/ESPECIAL PARA O NPDIARIO