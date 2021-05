Secretário se anima com Carlópolis

Valdemar Jorge conheceu belezas naturais e potencial turístico da cidade

O Secretário de Estado do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, esteve em Carlópolis no fim de semana para conhecer a cidade e apresentar o Programa Paraná Produtivo, do qual o município fará parte.

O programa surgiu para auxiliar as regiões selecionadas a identificar as necessidades e as potencialidades de seu território de forma integrada e colaborativa. O intuito é fomentar o desenvolvimento produtivo e reduzir as desigualdades regionais envolvendo toda a sociedade.

A visita foi acompanhada pelos representantes da Atunorpi, Welington Trautwein Bergamaschi, o consultor da entidade, João Gouveia Cézar, Sandra Camacho, do escritório do Paraná Turismo de Londrina.

Foram recebidos pelo Prefeito Municipal, Hiroshi Kubo e equipe da Secretaria Municipal de turismo.

O tour teve início com a visita na Marina Ilha Bela, de onde o secretário e a comitiva se deslocaram de lancha pela represa para conhecer alguns pontos, como a ponte interestadual Prefeito Benedito Garcia Ribeiro.

Após, a comitiva foi até a Fazenda Harmonia conhecer o reconhecido café Kaldi, de Carlópolis e sua linha de produção, oportunidade em que também degustou o produto, e se surpreendeu com a qualidade e organização do local.

Veja fotos abaixo:

Na sequência, o grupo se deslocou até o Parque Vila do Café, onde todos caminharam pelos pitorescos locais floridos em contato pleno com a exuberante natureza que cerca a represa de Chavantes com a belíssima vista para ponte.

Na Ilha do Ponciano, Hiroshi Kubo e o Secretário de Turismo, Nilton Teles, entregaram ao Secretário os projetos referentes ao turismo no município ampliação e reforma do entorno da Capela do Monge, Infraestrutura para a Ilha do Ponciano e a criação de uma parque ecológico Trópico de Capricórnio, com trilha de caminhada e pista de ciclismo, lagos com ponte, e área de preservação ambiental.

Em visita a sede do Grupo Irmãos Rocha, o Secretário pode conhecer um pouco mais sobre a produção de goiabas e a exportação de outros frutos de Carlópolis, como o limão, que ganha mercado na Europa e América Latina.

Já durante a noite, a equipe também conheceu o Recanto do Pescador, área destinada a fornecer toda estrutura para quem gosta da pesca esportiva e ainda com hospedagem em confortáveis chalés às margens da represa, sendo o primeiro do seu segmento na região.

O encontro foi finalizado com chave de ouro no Caldo de Cana Amaral, onde todos degustaram deliciosas iguarias exclusivas como o Pastel de Tilápia e também o Pastel de massa de café recheado com doce de leite, ocasião em que o Secretário Valdemar colocou a estrutura do Governo do Paraná a disposição de Carlópolis e da Atunorpi, bem como de todo o norte pioneiro.

O desenvolvimento dos negócios na região soma-se ao interesse do município no desenvolvimento turístico como fonte de geração de emprego e renda, com a retomada promissora e economicamente otimista de Carlópolis, pois a cidade possui uma demanda que vem de encontro aos interesses dos projetos e ainda conta com a importante parceria do governo municipal com o Governo do Estado e do Brasil, para que dentro em breve a realidade possa gerar tudo aquilo que a população almeja com trabalho, empenho e dedicação.

