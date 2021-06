Coronel Rômulo no Norte Pioneiro

Esteve em Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina

Exclusivo: O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel do Exército Rômulo Marinho Soares (na foto principal entrando no início da tarde no helicóptero em Santo Antônio da Platina) esteve também em Ribeirão do Pinhal nesta segunda-feira, dia 14, em torno de 11 horas.

Ele veio discutir mais uma vez com lideranças locais em Pinhal o projeto de Lei nº 035/2021 do executivo – já aprovado pelo legislativo, sancionado e publicado – que prevê a doação de uma área do município de 48.400 metros quadrados ao governo estadual.

O terreno fica cerca de 4,5 KM da zona urbana ao lado da PR-439 e servirá para construção de uma penitenciária ao custo de quase 49 milhões de reais e que poderá abrigar até cerca de 800 detentos. A construção iniciará ainda em 2021, segundo disse o secretário, adiantando que a licitação ocorrerá nas próximas semanas. A conclusão será no final de 2023.

Nesta segunda, o coronel ( no centro da foto abaixo, ao lado do prefeito Dartagnan Fraiz e do delegado Tristão Borborema) se reuniu na prefeitura e na câmara. Presentes também representantes da Polícia Militar e do Depen(Departamento Penitenciário).

Rômulo sobrevoou de helicóptero o local, na entrada da fazenda Santa Rita.

Vinte minutos depois a aeronave pousou e decolou 42 minutos após no Estádio José Eleutério da Silva, na Vila São José, praticamente centro platinense, onde a repórter-fotográfica Roberta Rodrigues, do npdiario, registrou as imagens e o vídeo.

A coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), Kele Cristiani, confirmou ao jornal ter recebido a visita institucional e de cortesia. Estava com pressa, pois tinha outro compromisso em Londrina.

Veja também outras matérias sobre o assunto neste link: https://www.npdiario.com.br/cidades/ribeirao-do-pinhal-confirma-penitenciaria/