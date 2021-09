Secretário da Saúde recebe lideranças

Deputado, prefeito e médicos pedirão Hemodinâmica para o Hospital Regional do Norte Pioneiro

Exclusivo: O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa) Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito platinense Professor Zezão, e os médicos Jorge Cendon Garrido e Luciano Dias dos Reis, presidente e diretor da Regional da Associação Médica do Paraná, estarão às 11 horas desta terça-feira, dia 21, com o secretário estadual da Secretaria Estadual de Saúde, Beto Preto, na sede da Sesa, no bairro Rebouças, em Curitiba.

A audiência, da qual deverão participar também diretores do órgão e Marcello Machado, presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde) será sobre a possível construção e funcionamento do imóvel da Hemodinâmica, antiga demanda que estava prevista para ser efetivada no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, mas que por uma série de fatores, tem sido adiada.

Foi no encontro ocorrido na última quinta-feira, dia 16, no gabinete do chefe do executivo, e que contou também com as presenças de outras personalidades (fotos) que se decidiu solicitar a audiência com o secretário, entre outras questões. O Npdiario foi o único veículo de comunicação presente.

No dia dois de fevereiro deste ano, aconteceu reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, no Palácio Iguaçu. Veja o link: https://www.npdiario.com.br/eventos/norte-pioneiro-precisa-melhorar-auto-estima-diz-guto-silva-video/?fbclid=IwAR3u2bdRoKLrMsOTtRdBXGBGimkRINfcrv5JAzXiEPbqT0NmacQjcgGy7II

Naquela ocasião, Beto foi perguntado pela reportagem do Npdiario se o Hemodinâmica seria erguido na atual gestão no Norte Pioneiro e ele respondeu que não havia previsão. Também atualmente, não há projeto nesse sentido para os próximos meses.

Para que serve a hemodinâmica? O exame geralmente é solicitado com a finalidade de diagnosticar o estado da circulação das artérias coronarianas, identificar a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio ou determinar a exata localização da obstrução que está causando um infarto já estabelecido

hemodinâmica nada mais é que um conjunto de componentes físicos que constituem o bombeamento de sangue no sistema cardiovascular em específico. Nesse sentido, diz respeito à pressão arterial, frequência cardíaca, fluxo sanguíneo, entre outros.

Hemodinâmica estuda os movimentos e pressões da circulação sanguínea para diagnosticar e tratar doenças com métodos seguros e minimamente invasivos, que aumentam o conforto do paciente e reduzem o tempo de sua recuperação e a possibilidade de infecções.

A hemodinâmica é um exame realizado para identificar obstruções nas artérias coronárias. Antes era usada apenas como método de diagnóstico, mas passou também a ser utilizada para realização dos procedimentos terapêuticos nos mais diversos problemas cardiovasculares congênitos ou adquiridos.

É um procedimento que utiliza a mesma técnica do cateterismo, e com ele é possível avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco e diagnosticar qualquer possibilidade de infarto ou localizar a obstrução exata que está causando o infarto.

Também participaram da reunião da semana passada, o presidente do Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Saúde, Cristiano Benedito Lauro; a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão; o secretário de Planejamento, Airton Diniz, e os médicos Anderson Hinterlang, Cláudio Luiz, e Otaviano Lombardi.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario