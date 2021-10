Secretário da Saúde no Norte Pioneiro nesta sexta-feira

Exclusivo: Confirmada agenda do Secretário de Saúde do Paraná no Norte Pioneiro, Beto Preto, nesta sexta-feira, dia 29, na região.

• Nove horas– SANTO ANTÔNIO DA PLATINA (Hospital Regional);

• 10:00 – JACAREZINHO (entrega de veículos do programa Saúde da Família);

• 14:00 – JOAQUIM TÁVORA (empresa Frangos Pioneiro);

• 16:00 – CARLÓPOLIS (Hospital);

• 18:00 – RIBEIRÃO CLARO (Hospital).

Estará acompanhado do Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa), Luiz Cláudio Romanelli, do prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares(presidente do Consórcio Intermunicipal de Sáude do NP), do chefe do executivo platinense Professor Zezão, respectivamente do presidente e do Gerente de Qualidade e de Processos da Funeas(Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná), Marcello Machado e Edinei Manzano, do Coordenador regional da Casa Civil, Juares Leal Daio, do Coordenador de Comunicação da Sesa, jornalista Rodrigo Rossi, Chefe de Gabinete, Yan Sonda e do repórter-fotógrafo Américo Antônio Junior.

O secretário esteve no Npdiario três meses atrás: https://www.npdiario.com.br/cidades/beto-preto-reverenciado-no-norte-pioneiro/