Secretaria de Saúde e Fecomércio unidos combatem dengue

Campanha “Aqui o mosquito não entra” premiará pessoas que se dedicam diariamente à luta contra o mosquito

A secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) continuam com a segunda edição da campanha “Aqui o Mosquito Não Entra”.

A iniciativa premia pessoas que se dedicam diariamente à luta contra a dengue. As entidades reuniram-se para traçar as ações que serão realizadas em 2022.A estratégia principal da campanha é eliminar focos do mosquito, registrar em fotos o antes e o depois dos locais trabalhados, e compartilhar essas fotos no aplicativo do Serviço Social do Comércio.

Para cada ação haverá uma pontuação. “Os participantes, equipes, instituições de ensino e os municípios que mais obtiverem pontos por eliminação do mosquito e criadouros serão reconhecidos e premiados após o término da campanha, em data a ser definida”, explica Marilza de Freitas Santos, Chefe de Combate a Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, que está trabalhando em conjunto com a representante do SESC, Marcela Périco.

Na primeira edição da campanha, em 2021, Jacarezinho foi a cidade vencedora da promoção entre os 24 municípios da Região. Em todo Estado 3.128 paranaenses, de 249 municípios, engajaram-se e eliminaram 108.551 focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti.

“Para participar da campanha é preciso baixar o aplicativo do SESC-PR, e no endereço www.sescpr.com.br/contradengue o público pode ter acesso a mais informações sobre a campanha”, explica o diretor da unidade em Jacarezinho, Dimas Fonseca.

Entre as ações realizadas estão panfletagem com orientação às pessoas sobre a forma de se cadastrar, participar e concorrer a prêmios.

A Secretaria Municipal de Saúde prepara também mais dois mutirões de limpeza e combate à Dengue, a serem realizados nos dias 9 e 16 de abril.

Para o Secretário João Luccas Thabet Venturine, o combate à dengue obterá mais sucesso quanto maior for a participação de entidades em parceria, o que aumentará a adesão e participação da população.

“Queremos engajar nossa população para mantermos os índices de infestação do mosquito em níveis aceitáveis, e só atingiremos esse objetivo se cada um cumprir com sua parcela de responsabilidade”, conclui.