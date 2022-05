Secretaria da Saúde platinense comenta escândalo do P.S.

Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina divulgou esclarecimento

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, ao ser informada sobre o ocorrido no Pronto-socorro (foto) neste sábado, dia 14, já deu início nas análises internas para apuração dos fatos.

Nesse sentido e para uma avaliação concreta do fato objeto de denúncia, serão solicitadas informações ao responsável técnico, ao chefe do PS e dos prestadores de serviços de plantões médicos para apurar possíveis irregularidades e através de procedimento administrativo impor eventuais responsabilidades.

Informa ainda que a médica citada possui CRM(Conselho Regional de Medicina) e é responsável contratualmente por todos os atendimentos médicos do plantão.

Leia aqui detalhes do caso: https://www.npdiario.com.br/capa/preso-casal-de-medicos-hoje-em-santo-antonio/

Os dois suspeitos permaneceram em silêncio no interrogatório e receberam voz de prisão em flagrante por coautoria nos crimes de exercício ilegal da medicina (artigo 282 do Código Penal – detenção de 06 meses a 02 anos) e falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal – pena de reclusão de 01 a 05 anos).

A avaliação e escala no Pronto Socorro são feitas pelo médico Diego Burani, que é o responsável técnico pelos dois profissionais, agora presos.

Ele disse ao Npdiario que ficou sabendo do caso pela manhã. Outra médica a substituiu assim que aconteceu o fato.

“A profissional, realmente, foi encaminhada, terá direito de se explicar, pode ser um mal entendido. O esposo dela deve estar com advogado e era estudante, estava como estagiário. Ele não é bandido, tudo será esclarecido”.

O casal, até agora 18h30m, permanece preso. A moça (mesmo grávida) está na cadeia local(específica só para detentas mulheres) e o marido na carceragem de Andirá .

Tudo indica que os dois responderão em liberdade.