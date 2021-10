Sebrae promove capacitação em WB

Parceria com prefeitura visa participação de negócios locais nas licitações

A prefeitura de Wenceslau Braz e o Sebrae/PR promoveram uma capacitação direcionada a empreendedores do município visando a participação em processos licitatórios. O curso aconteceu durante a semana passada e teve boa adesão de proprietários e representantes de empresas de diferentes segmentos.

A capacitação faz parte do programa de Compras Locais, implantada pelo município junto ao Sebrae/PR em junho com o objetivo de aumentar consideravelmente a participação dos empreendedores do município nas licitações da prefeitura.

Entretanto, além dos incentivos e divulgação, a ideia é fazer com que empresas, comércios e prestadoras de serviço tenham o preparo técnico adequado para participar dos pleitos com o real entendimento dos processos e o atendimento total aos editais, evitando desclassificações por questões legais.

Wenceslau Braz tem cerca de 40% das licitações vencidas por negócios locais, ou seja, a maior parte dos valores que a prefeitura investe em compras públicas vai para fora do município. Com a parceria com o Sebrae/PR, a expectativa é que esses números mudem significativamente.

“É uma excelente oportunidade para os empresários e comerciantes da cidade e também para a prefeitura, de vender localmente através da capacitação das nossas empresas. Nossa intenção é fazer com que o dinheiro das licitações circule aqui dentro. Isso fortalece nossos negócios e gera ganhos para todo o município. Muitos empresários que achavam complexo participar de licitações agora têm outra visão, graças a esse trabalho de suporte técnico”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos Júnior, o Taidinho.

A avaliação do prefeito é a mesma de quem participou do curso promovido em parceria com o Sebrae/PR. “É um projeto que vem de encontro ao interesse tanto do município quanto do comércio, onde todos saímos ganhando. Projeto que vai trazer benefícios e desenvolvimento para a população em geral. Acredito que o curso foi o primeiro passo para que se inicie uma grande parceria. Grato a todos que estão fazendo possível esta nova maneira de trabalhar para o município de Wenceslau Braz, partindo da prefeitura municipal, secretaria municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Emprego, Sebrae, Sala do Empreendedor e Associação Comercial de Wenceslau Braz”, destaca o empresário Sidnei Inocêncio da Silva, proprietário da empresa Limpeza e Cia.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, Wenceslau Braz apresenta bom potencial entre as empresas locais para ter um número maior de fornecedores à prefeitura. “Wenceslau Braz tem um potencial muito interessante para ter empreendedores locais fornecendo produtos e serviços para a prefeitura em um porcentual maior que o atual. Claro que para isso precisamos de todo um planejamento e a capacitação dos fornecedores para a os pregões, que foi o que aconteceu recentemente e que já deve garantir a participação de mais negócios locais nas próximas licitações da prefeitura”.