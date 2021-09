Sebrae confirma Genius.Conecta

Maior feira de inovação do Norte Pioneiro acontece de 13 a 15 de outubro

Terá início em poucos dias a Genius.Conecta, maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro do Paraná, que em sua sexta edição vem no consolidado formato 100% online. Realizada pelo Sebrae/PR em parceria com o SRI (Sistema Regional de Inovação) e a prefeitura de Jacarezinho, a feira acontece de 13 a 15 de outubro.

A programação será transmitida integralmente ao vivo, durante todo o dia, através de uma plataforma personalizada criada exclusivamente para o evento, que ainda vai disponibilizar um aplicativo para celulares que permitirá a interação entre os participantes, além de outras facilidades de acesso a todo o conteúdo desenvolvido no evento.

Este ano a feira, até então chamada de GeniusCon, começou a inovação pelo próprio nome, que agora é Genius.Conecta. Mas, como em outros anos, o objetivo é o mesmo: promover e incentivar o ambiente tecnológico e empresarial integrando empresas de vários setores e futuras ideias e profissionais para gerar valor à região.

Com a conexão entre estudantes do ensino médio e técnico, universitários, professores e empresários do comércio e agronegócio a conteúdos relacionados a startups, inovação, conectividade, sustentabilidade, educação, internet das coisas (IoT), a feira garante uma experiência imersiva e virtual para aprendizados de alto impacto e geração de negócios.

A programação trará palestras, workshops e oficinas com temas variados, como marketing, turismo inteligente, robótica, cidades inteligentes, educação 4.0, entre outros. Além disso, a feira realizará os já tradicionais campeonatos de jogos digitais e batalha de pitches. Startups da região terão espaço para expor seus projetos, e patrocinadores e parceiros contarão com área exclusiva na plataforma para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que esta edição, a segunda no formato 100% digital, trará atividades mais rápidas e dinâmicas, além de oficinas práticas que favorecerão a interação entre os inscritos. “É um evento que trabalha muito forte a cultura da inovação e empreendedorismo, com foco no desenvolvimento da região do norte pioneiro do Paraná”, destaca.

A presidente do SRI, Angélica Cristina Cordeiro Moreira, adianta que a temática e os desafios do segundo hackathon digital serão lançados em 29 de setembro. Já a programação da Genius.Conecta terá palestrantes de renome nacional. “Queremos trazer cases de fora para aprendermos e também valorizar e mostrar o que temos de bom aqui no norte pioneiro”, conta. O evento é uma oportunidade de fazer conexões e pensar o futuro.

De acordo com o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a feira é uma importante oportunidade de estímulo e fortalecimento de negócios para a região. “Eventos como este geram inúmeras oportunidades. A prefeitura de Jacarezinho acredita muito no potencial deste tipo de iniciativa e projetamos que o legado deixado pelo evento será de conhecimento e possibilidades concretas de negócios e parcerias”.

COMPETIÇÕES

A Genius.Conecta terá três competições, com expectativa de participação de mais de 200 jovens nos dias de feira. São elas: Genius League, campeonato de lol, com 130 inscritos em 23 equipes que irão disputar as 3 primeiras colocações em 29 jogos; Genius Fight, batalha de pitches das quais 20 startups e projetos de inovação da região irão participar; e a Genius Hackathon, maratona de desafios que este ano tem como tema Gestão Pública e Cidades Inteligentes.

REALIZAÇÃO

A Genius.Conecta é uma realização do Sebrae/PR em parceria com o SRI (Sistema Regional de Inovação) e a prefeitura de Jacarezinho, com patrocínio da Fanorpi e Fomento Paraná.

PROGRAMAÇÃO

Assessoria: Lucas Aleixo especial para o SRI (Sistema Regional de Inovação)