Sebrae atende centro e bairros de Jacarezinho

Pequenos negócios e pessoas interessadas em empreender terão acesso aos serviços em cinco pontos da cidade entre os dias 8 e 12 de novembro

O projeto Sebrae nos Bairros, que começou no mês de outubro, terá uma nova programação de atendimentos aos empreendedores de Jacarezinho neste mês de novembro. Os agentes da Sala do Empreendedor retornam a cinco bairros da cidade, entre os dias 8 e 12, para tirar dúvidas sobre MEI, formalização, empreendedorismo e oferecer consultorias nas áreas de Marketing, Finanças e Planejamento. Os atendimentos são gratuitos, presenciais e realizados mediante agendamento prévio.

Os serviços oferecidos são voltados tanto para quem tem um pequeno negócio e precisa de apoio e orientação para melhorar a gestão, como para aquelas pessoas que só têm uma ideia no papel e não sabem nem por onde começar o sonho de empreender. Os interessados já podem se inscrever antecipadamente para receber atendimento aqui.

Após a inscrição, um atendente da Sala do Empreendedor de Jacarezinho entrará em contato por telefone para combinar o horário. Na semana em que os atendimentos serão oferecidos nos bairros, o funcionamento da Sala será normal.

A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos (foto), diz que os empreendedores podem aproveitar a oportunidade para estruturar estratégias e planejar as vendas de fim de ano por meio das consultorias gratuitas. “Também dá tempo de se preparar para a Black Friday e aproveitar a data para aumentar o faturamento”, destaca. Segundo ela, pessoas interessadas em abrir novos negócios também podem buscar atendimento. “Estaremos lá para ajudá-las a formatar o plano de negócios e fazer a formalização do MEI”, conta.

Para o secretário municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços de Jacarezinho, Leandro de Azevedo Lima, a parceria entre prefeitura e Sebrae/PR é muito importante. Ele destaca a necessidade de investir nas pessoas que geram emprego e renda.

“No retorno pós-pandemia é fundamental que o empresário esteja capacitado para esse novo mercado que se abriu”, aponta. O projeto, informa, busca descentralizar o atendimento à população levando os serviços da Sala do Empreendedor até os bairros. “É uma iniciativa muito importante, pois coloca as ferramentas de apoio à capacitação ao lado dos empresários e ajuda a fomentar o empreendedorismo e a inovação na cidade”, completa.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h. Confira, abaixo, a agenda itinerante do Sebrae/PR e Sala do Empreendedor:

08/11 – Segunda-feira

Bairro Aeroporto – Escola Silvestre Marques: Rua Fernando Botarelli, 801



09/11 – Terça-feira

Bairros Villa Setti/ Pompéia III – Escola Renato Azzolini: Rua Dr. Yolando Rocha Baptista, 140



10/11 – Quarta-feira

Bairro Vila São Pedro – Escola Ismenia lima Peixoto: Rua Rio Grande, 775

11/11 – Quinta-feira

Bairro Parque Bela Vista – Campus UENP – Ciências Humanas e da Educação – Auditório PDE: Rua Padre Melo, 1200



12/11 – Sexta-feira

Bairro Centro – Sala do Empreendedor: Rua Antônio Lemos, 916

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Sala do Empreendedor: (43) 3911-3056.