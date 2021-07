Scania/114 tomba na PR-092 em Andirá

Acidente na tarde deste sábado deixou motorista com ferimentos médios

Neste sábado, dia 17, às 14h35m, no KM 378 da PR-092, em Andirá, ocorreu um tombamento.

O caminhão Scania/114 (placas de Barão/RS) transitava pela rodovia sentido Porto Leopoldino quando o motorista de 39 anos perdeu o controle de direção e tombou o veículo descendo num barranco localizado às margens (fotos).

No local, estava presente, assim como permaneceu na custódia do caminhão, outro funcionário da mesma empresa, ficando assim responsável por acionar seu empregador e demais medidas a respeito do ocorrido, já que o veículo sinistrado estava fora da pista.

Condutor socorrido com ferimentos médios pela equipe SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e hospitalizado em Andirá.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual ) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.