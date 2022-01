SAP tem mais 28 registros e Saúde reabre Sentinela

PANDEMIA NÃO ACABOU: CUIDADOS DEVEM PROSSEGUIR

Foi reativada nesta quarta-feira, dia cinco, a Unidade Sentinela (fotos) da Covid-19 em Santo Antônio da Platina. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu pela reabertura após os aumentos de casos positivos da doença no município depois das festas de final de ano.

De acordo com o boletim epidemiológico de terça, dia quatro, foram mais 47 positivados e desta quarta-feira, dia cinco, a cidade registrou mais 28 casos da Covid-19.

Em andamento, estão outros 154 casos suspeitos e 179 ativos sendo 3 hospitalizados e 176 em tratamento domiciliar.

Ao todo, 7.394 positivados confirmados, dos quais 7.060 já recuperados.

São 155 óbitos.

Segundo a Secretária de Saúde,Gislaine Galvão, a reabertura da unidade também garante a continuidade segura do atendimento de outros setores.

“As ações das equipes de saúde precisam continuar como nos serviços de puericultura, pré natal, atendimento a hipertensos, diabéticos e consultas de rotina. Com a unificação do atendimento aos casos de Covid-19 em um só lugar, também facilitamos o acesso à população”, informou.

Os pacientes com sintomas da doença devem primeiramente procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora para o atendimento ambulatorial e a notificação da suspeita. Na sequência o paciente é encaminhado para Unidade Sentinela onde uma equipe médica fará o atendimento médico, o termo de isolamento, as orientações e o teste para diagnóstico de Covid-19.

A Unidade Sentinela está localizada na Avenida Palma Rennó e o horário de funcionamento é das 08h às 12h e das 13h às 17 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde salientou que pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19 devem cumprir as medidas sanitárias e de isolamento respeitando os protocolos de enfrentamento à doença.