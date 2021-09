S. Antônio recebe potencial investidor

Tratativas para instalação de empresa continuaram com visita ao munícipio

O CEO (Chief Executive Officer, principal cargo executivo) da BrasilPack Embalagens, Carlos Miura Junior, esteve em Santo Antônio da Platina, nesta terça-feira, dia 28, para conhecer o terreno oferecido pela prefeitura para a possível instalação da empresa no município.

Acompanhado do prefeito José da Silva Coelho Neto, do vice-prefeito Francisco Monteiro, do presidente da Câmara de Vereadores José Jaime de Paula Silva e dos secretários municipais, o empresário foi ao terreno oferecido na PR-439 onde poderá ser instalada uma filial.

A BrasilPack fabrica embalagens e sistemas de embalamento voltados para o mercado de alimentos e possui uma unidade instalada em Colombo, região metropolitana de Curitiba e também no Rio de Janeiro e São Paulo, gerando mais de seis mil empregos diretos.

De acordo com o prefeito, a expectativa é que a vinda da unidade para Santo Antônio da Platina resulte no aumento da geração de renda e emprego para população. “Estamos avançando nas tratativas e esperamos na próxima semana obtermos a resposta da empresa. Uma indústria desse porte seria muito benéfica para o município, principalmente pela geração de empregos”, assinalou Zezão.

Veja aqui mais detalhes da possível instalação: https://www.npdiario.com.br/economia/empresa-pode-abrir-de-700-a-mil-vagas/