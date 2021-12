SAP exibe “O Quebra Nozes” dia 23 (vídeo)

Atração com mais de 30 bailarinos encerra a programação de Natal da cidade

No dia 23 de dezembro (uma quinta-feira), Santo Antônio da Platina, receberá o espetáculo “O Quebra Nozes” da Companhia de Teatro Curitiba. A atração totalmente gratuita, conta com mais de 30 bailarinos que encenarão com balé a fábula tradicional de Natal.

A exibição será realizada em um palco de mais de dez metros montado na Rua Rui Barbosa, em frente à praça da Igreja Matriz, às 19 horas.

Essa será uma das poucas apresentações da peça fora de Curitiba, local onde a atração é sucesso todos os anos.

A organização é da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e a realização da Secretaria Estadual da Comunicação Social e da Cultura.

História – Criada por PyotrIlych Tchaikovsky, em 1891, a obra-prima da dança conta a história da menina Clara que, em sonho, viu seu estimado presente de Natal – um quebra-nozes em forma de boneco – se tornar soldado e liderar um pelotão. No espetáculo, destacam-se coreografias inspiradas em danças espanhola, árabe, russa, chinesa, a valsa das flores e a dança da fada.