SAP: dupla foge após bater em veículo

No início da noite de ontem no centro platinense

Um VW/Gol (placas de Ponta Grossa) colidiu contra um Honda Civic que estava estacionado na avenida Oliveira Motta, no início da noite desta quarta-feira, dia 26, perto do Cemitério São João Batista, centro de Santo Antônio da Platina.

Os dois ocupantes têm passagens pela polícia, abandonaram o carro – que foi guinchado na sequência – e fugiram, segundo fontes críveis.

No veículo, ano 2010 e com débitos tributários, havia latas de cerveja, de acordo com o que a reportagem constatou no local.

O fato chamou a atenção da vizinhança.