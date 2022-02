São José da Boa Vista abre Sala do Empreendedor

Espaço ofertará soluções do Sebrae Paraná e incentivará a formalização de novos negócios no município

Foi inaugurada, na tarde desta terça-feira (15), a Sala do Empreendedor de São José da Boa Vista, o 24º espaço para atendimento gratuito de microempreendedores individuais (MEI), microempresas, produtores rurais e pessoas que desejam empreender, no norte pioneiro do Paraná. A Sala vai funcionar na rua Leopoldo José Barbosa, 193, centro, e será aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 13h às 17h.

O espaço, fruto de parceria entre Prefeitura de São José da Boa Vista e Sebrae Paraná, tem como objetivo incentivar a formalização de negócios que se enquadrem na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assim como facilitar a abertura de novas empresas, e oferecer orientações, cursos, oficinas e consultorias gratuitas em diversas áreas, como planejamento, plano de negócios, finanças, marketing de vendas e digital.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Indústria e Comércio de São José da Boa Vista, Vagner Gravena, destaca que a inauguração da Sala do Empreendedor atende uma demanda dos pequenos empresários da cidade. “Com o funcionamento do espaço, esperamos dar todo o suporte que os empreendedores precisarem para tocar seus negócios sem a necessidade de se deslocar para outros municípios”, afirma. A expectativa é que esse apoio renda bons frutos para a economia local, por meio da geração de renda e qualidade de vida para a população.

A consultora do Sebrae Paraná, Camila Eduarda dos Santos, explica que a Sala é um importante canal de atendimento dos pequenos negócios e, além de oferecer as soluções presenciais e digitais do Sebrae, também ofertará, em breve, acesso a crédito, por meio de um agente especializado da Fomento Paraná. “Por meio desse canal, a nossa expectativa é aumentar o número de MEI e, com isso, a geração de emprego e renda para o município”, projeta.

Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3565-1728 ou e-mail saladoempreendedor.sjbv@ hotmail.com.