Santuário terá novo acesso via passarela

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta semana a licitação para executar uma nova passarela em Bandeirantes no acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo. O orçamento previsto é de R$ 6,13 milhões e inclui também melhorias na BR-369.

“No ano passado anunciamos essa obra tão importante para a população de Bandeirantes e para os milhares de fiéis que visitam o Santuário São Miguel Arcanjo, e agora já estamos com o edital na praça”, disse o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (foto no centro ao lado dos prefeitos Zezão e Hiroshi Kubo quando da última visita dos três ao Npdiario).

“Ela vai garantir a segurança para todos os visitantes, que hoje em dia precisam atravessar a pé a BR-369 na entrada de Bandeirantes, uma situação que não se sustenta, um incômodo e um risco para pedestres e condutores”, afirma. “E vamos resolver isso rapidamente, assim que a licitação estiver encerrada e o contrato assinado, a empreiteira deve entregar a obra em apenas quatro meses”.

Fotos do acesso e da passarela:

PROPOSTAS – As empresas interessadas devem protocolar suas propostas de preços e documentação até o dia 22 de março, na sede do DER/PR em Curitiba. No dia seguinte, 23, às 14h, será realizada a sessão de abertura de envelopes com os preços propostos pelas participantes.

A licitação acontecerá na modalidade concorrência pública, em que é declarada vencedora a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública e cujos documentos de habilitação sejam todos aprovados.

OBRAS – A passarela terá uma sessão coberta de 55,60 metros, na transposição da rodovia BR-369, e um trecho em rampa de 42,20 metros. “Vamos executar uma estrutura inteiramente em concreto armado pré-moldado e com vigas protendidas, cuja execução é mais simples, e que também exige menos manutenção ao longo do tempo” explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

“O tabuleiro da passarela terá 5,14 metros de largura, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido. Isso deve atender a demanda mesmo em dias festivos, de maior movimento no local”.

Na rodovia em si será executada uma nova rotatória em nível, com novos acessos e um retorno sentido Bandeirantes. Estão previstos serviços de terraplenagem, um novo sistema de drenagem e obras de arte correntes, nova pavimentação, sinalização horizontal e vertical, incluindo execução de barreiras de concreto New Jersey.

PEREGRINOS – O Santuário São Miguel Arcanjo, localizado no município de Bandeirantes, é considerado o terceiro maior do mundo dedicado ao santo, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Em datas comemorativas, a estimativa é de um público superior a 30 mil pessoas.

Com a nova obra, os visitantes poderão acessar tanto o santuário quanto a gruta de Nossa Senhora de Lurdes, em lados opostos da via, sem precisar cruzar a pé a rodovia BR-369 ou precisar trocar de estacionamento.