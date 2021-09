Santo Antônio três e Jacarezinho sete

A cidade segue com 6.898 positivados, deste total, 6710 estão recuperados.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta terça-feira, dia 28, pela Secretaria Municipal de Saúde registrou três casos positivos.

Depois de 53 dias, foi registrado mais um óbito causado por complicações da Covid-19. Trata-se de uma senhora, com 71 anos de idade, era moradora da Vila Setti, que encontrava-se internada em estado grave, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Jacarezinho, atualizado nesta terça-feira, dia 28, pela Secretaria Municipal de Saúde registrou sete resultados positivos. A cidade segue com 6.563 positivados, deste total, 6.428 estão recuperados.

Há 29 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 53 casos suspeitos.

São agora 106 óbitos.