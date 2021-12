Santo Antônio oito e Jacarezinho 18 casos

PANDEMIA NÃO ACABOU: CUIDADOS DEVEM PROSSEGUIR

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta segunda-feira, dia 27, registrou oito novos infectados pela Covid-19.

São 38 pacientes em fase ativa da doença, um hospitalizado e 37 em tratamento domiciliar, além de 7.216 casos, dos quais 7.024 já recuperados.

Em andamento, estão outros 44 casos suspeitos.

São 154 óbitos.

No boletim de Jacarezinho foi noticiado nesta segunda-feira, 27, terem sido registrados 18 resultados positivos no município. A cidade segue com 7.148 positivados, deste total, 6.007 estão recuperados.