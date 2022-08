Santo Antônio inicia programação dos 108 anos de Aniversário

Feira de Serviços, Baile, Efapi e ações de saúde integram comemorações

No dia 20 de agosto Santo Antônio da Platina completa 108 anos e a prefeitura preparou uma programação especial ao longo de todo mês em comemoração a data. Ações de saúde, sociais, inaugurações, baile e a tradicional Efapi estão entre os eventos em celebração ao aniversário da “Cidade Joia”.

Saúde

Na área de Saúde, a campanha “Agosto Dourado” irá integrar diversas ações de incentivo à amamentação. Durante todo o mês , serão realizadas palestras e lives transmitidas ao vivo por meio das redes sociais, direcionadas a profissionais que atuam na área e também às mães atendidas na rede do SUS (Sistema Único de Saúde).

Efapi

No sábado, dia seis, abrindo a programação especial da Exposição Feira Agropecuária Industrial (Efapi Expo), acontece o Concurso da Rainha da Efapi 2022 com 27 meninas platinenses desfilando para eleição ao título. O evento acontece na Casa da Cultura Platinense, às 19 horas.

Na sequência, por volta das 23h, será realizado o Baile da Rainha, com a animação da Banda Jair Super Cap no recinto de exposições.

No dia 14 de agosto, será realizada a tradicional cavalgada, a partir das 10h com passagem pela Avenida Frei Guilherme Maria, Rua Marechal Floriano Peixoto e Rua Rui Barbosa. Já no meio da semana, na quarta-feira dia 17 de agosto, será a abertura oficial da Efapi Expo 2022 com show duplo com a dupla George Henrique e Rodrigo e a cantora sertaneja Ana Castela.

Na quinta-feira, 18, acontece a abertura do rodeio e o show da dupla César Menotti e Fabiano e na sexta-feira, 19, a apresentação é do grupo Roupa Nova. No dia 20 de agosto, aniversário do município, quem sobe ao palco é a sertaneja Naiara Azevedo(foto da capa) e no domingo o show de Rick e Renner encerra a festa.

Paraná em ação

De 10 a 12 de agosto, o Governo do Paraná em parceria com a prefeitura municipal realizam a feira de serviços Paraná em Ação, na quadra da Paróquia Santo Antônio da Pádua (ao lado da igreja matriz). Durante os três dias serão ofertados gratuitamente para a população serviços através da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho como: emissão de documentos pessoais (RG e CPF), orientação jurídica, atendimentos da Copel e Sanepar, tarifas sociais, tributação e atendimentos da Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra Mulher, conhecido como “Ônibus Lilás” . A feira será realizada das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone:(43) 3534-8725.

Esporte

Neste domingo, 07, a prefeitura municipal através do Departamento Municipal de Esporte promove a final do Campeonato de Futebol Master, categoria acima dos 50 anos. A final será entre os times “Cinquentão Platinense” e Nova Fátima no Estádio Municipal José Eleutério da Silva às 9h30. No mesmo dia será a abertura do Campeonato Amador Regional, às 13h.

No dia 10 de agosto às 19h, será realizada na Câmara de Vereadores a premiação dos atletas platinenses dos times de Vôlei feminino e Futsal Masculino que foram campeões nos Jogos da Juventude do Paraná, além da entrega de troféus e medalhas do programa Bom de Bola.