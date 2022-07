Santo Antônio ganha nova escola de R$ 5 milhões (veja vídeos)

Conclusão do prédio vai demandar no máximo um ano e meio

Confirmado o que se esperava há muitos anos de gestões passadas, o prefeito Professor Zezão Coelho prometeu e cumpriu: Santo Antônio da Platina ganhará uma escola municipal de de R$ 5 milhões com recursos próprios, no centro da cidade, nas ruas Tiradentes e Benjamin Constant (vídeos e fotos).

Após uma demolição cuidadosa, que custou R$ 179.814,37 ( licitados entre os menores preços), onde estavam o Centro Social e a Farmácia Municipal, a concorrência pública será realizada no início de agosto, com o começo das obras em meados de outubro e previsão de conclusão de até 18 meses, conforme disse ontem de manhã o secretário de Planejamento, Alexandre Levatti.

Também será fundamental para acabar com a dualidade no Colégio Estadual Tiradentes, que atualmente cede parte do prédio onde está instalado para a Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, com óbvios transtornos.

A secretária de Educação, Adriane Cavatoni antecipou, também na manhã desta segunda-feira, dia 25, que o novo estabelecimento de ensino atenderá cerca de 500 alunos, sete salas de aula num imóvel de 2.600 metros quadrados e dois pavimentos.

O imóvel será moderno, em concreto armado e alvenaria, e com diversos cômodos para acomodar laboratório, biblioteca, quadra de esportes etc.